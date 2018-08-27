Xiaomi сделала ретро-колонку в честь Элвиса Пресли - ВИДЕО

Китайская компания опубликовала ролик с портативной миниатюрной аудиосистемой Elvis Presley Atomic Player, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Китайский производитель Xiaomi опубликовал рекламный ролик со портативной мини-колонкой.

Новинку выполнили в ретро-стиле и назвали в честь короля рон-н-ролла Элвиса Пресли. Весит он всего 130 граммов и стоит 37 долларов США.

Колонка подключается к смартфонам, планшетам, телевизорам и даже некоторым смарт-часам. Время работы акустической системы без подзарядки составляет семь часов.

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