В Германии обезврежена огромная бомба времен Второй мировой войны

27 августа 2018 14:08

В немецком городе Людвигсхафен была обнаружена 500-килограммовая бомба времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Rheinpfalz, передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru. Американский снаряд откопали во время строительных работ.

Власти города эвакуировали 18,5 тыс. человек, чтобы обезвредить боеприпас. Территорию диаметром 1 км от опасной находки оцепили, перекрыв улицы. Эвакуация заняла 4 дня, а обезвредить снаряд удалось за 1 час. После этого все жители вернулись.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az