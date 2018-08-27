В Германии обезврежена огромная бомба времен Второй мировой войны

В немецком городе Людвигсхафен была обнаружена 500-килограммовая бомба времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Rheinpfalz, передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru. Американский снаряд откопали во время строительных работ.

Власти города эвакуировали 18,5 тыс. человек, чтобы обезвредить боеприпас. Территорию диаметром 1 км от опасной находки оцепили, перекрыв улицы. Эвакуация заняла 4 дня, а обезвредить снаряд удалось за 1 час. После этого все жители вернулись.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook