В Германии обезврежена огромная бомба времен Второй мировой войны
27 августа 2018 14:08 171
В немецком городе Людвигсхафен была обнаружена 500-килограммовая бомба времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает Rheinpfalz, передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru. Американский снаряд откопали во время строительных работ.
Власти города эвакуировали 18,5 тыс. человек, чтобы обезвредить боеприпас. Территорию диаметром 1 км от опасной находки оцепили, перекрыв улицы. Эвакуация заняла 4 дня, а обезвредить снаряд удалось за 1 час. После этого все жители вернулись.
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