В США сняли на камеры похожий на сороконожку неопознанный летающий объект - ВИДЕО

Неопознанный летающий объект в виде вертикального цилиндра, похожий на гигантскую вращающуюся сороконожку снял на видео житель американского города Амхерст в штате Массачусетс, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Как следует из его описания, НЛО он заметил 25 августа недалеко от аэропорта Хаарден, когда выехал на машине в магазин. Объект парил на высоте около 300 метров в течение 15 минут. А когда автор видео попытался подъехать поближе к этому месту по другой улице, потерял его из виду. Он пишет также, что видел, как к НЛО направляются два маленьких самолета.

Видеозапись, опубликованную американской некоммерческой организацией MUFON, тщательно изучают уфологи из разных уголков мира.

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