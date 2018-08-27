США показали аналог «Искандера» - ВИДЕО

Американская военно-промышленная компания Raytheon выложила на YouTube видео новейшей ракеты DeepStrike. Оружие класса "земля-земля" предназначено для поражения целей на расстоянии от 300 до 499 километров (аналогичная заявленная дальность у российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер"). В Raytheon отмечают невысокую стоимость DeepStrike, интегрированных с M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) и M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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