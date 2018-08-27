Американские и турецкие дипломаты ведут переговоры по нормализации отношений. Об этом сообщают в понедельник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что в целях обсуждения отношений между двумя странами сегодня в Анкару прибыли американские дипломаты. Согласно данным СМИ, в ходе переговоров также был обсужден вопрос закупки российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 со стороны Турции.

О других деталях встречи не сообщается. Отметим, что отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного турецкими властями еще в 2016 году.

После чего президент Дональд Трамп заявил, что санкционировал двукратное повышение пошлин на экспортируемые из Турции в США алюминий и сталь, до 20 и 50 процентов соответственно. Это решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.

Суд турецкого города Измир 17 августа вновь отказался освободить из-под домашнего ареста обвиняемого в пособничестве террористам американского пастора. Первого августа министерство финансов США ввело санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину Брансону. МИД Турции осудил решение США и призвал от него отказаться.

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