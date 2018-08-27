Камера наблюдения сняла, как парень-модель убивает бомжа, который попросил денег - ВИДЕО

Камера видеонаблюдения сняла, как парень-модель убивает бездомного, который попросил у него денег на бензоколонке. 32-летний Хива Гонсалес был обвинён в убийстве второй степени после жестокого нападения на Педро Круса, сообщает Mirror.

На шокирующих кадрах Гонсалес вступает в спор с Крусом, который попросил у него денег. Гонсалес отказал, и тогда бездомный стал кричать на мужчину и его друга. Когда терпение модели закончилось, он взял небольшую биту с переднего сидения и нанёс Крусу несколько ударов, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

В результате 49-летний Крус упал уже после второго удара, а друзья быстро скрылись с места преступления. Бездомный скончался от полученных травм через несколько дней после нападения в больнице Майами. Впрочем, до этой трагедии Круса не раз арестовывали за хранение наркотиков и ограбления. Он также был известен своим агрессивным поведением.

В случае если Гонсалеса признают виновным, ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

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