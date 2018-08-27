Глава МИД Австрии упала в обморок во время Европейского форума

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль почувствовала "небольшой приступ слабости" во время Европейского форума в альпийском городе Альпбах. Об этом пишет издание Kronen Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал представитель австрийского МИД Томас Шнелль, Кнайсль почувствовала слабость во время беседы на полях мероприятия в воскресенье днем. По словам очевидцев, она даже ненадолго упала в обморок. Медики быстро оказали министру помощь.

"Министр отдыхает в своем номере в отеле и уже поправляется", - добавил Шнелль.

Как пишет издание Presse, уже в понедельник Кнайсль присутствовала на дискуссионном мероприятии форума. Газета напоминает, что всего чуть больше недели назад состоялась свадьба Кнайсль, на которой в качестве гостя присутствовал российский президент Владимир Путин, и что вслед за этим последовал "марафон интервью" с министром.

Свадебное торжество состоялось 18 августа. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин пробыл на торжестве лишь час. За это время российский лидер успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком, станцевать с министром, вручить подарки молодоженам - картину с сельским пейзажем, старинную масловыжималку и тульский самовар, оставить свои пожелания на капоте автомобиля Кнайсль и ее жениха.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook