Массовое отравление питьевой водой в Ираке, тысячи пострадавших

27 августа 2018 18:43

Число пострадавших от отравления питьевой водой в иракском городе Басра на юге страны превысило 14 тысяч, сообщается в заявлении генерального директора департамента здравоохранения города Басры Рияда Абд аль-Амира, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее телеканал Al-Arabia со ссылкой на заявление департамента здравоохранения Басры сообщал о четырех тысячах пострадавших.

"Число пострадавших от загрязнения воды  в Басре достигло более 14 тысяч", - говорится в заявлении.

Отмечается, что 1600 из них поступили в больницы с диареей.

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