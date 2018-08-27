Япония и КНДР возобновили студенческие обмены

Студенты из Японии и КНДР провели встречу в Пхеньяне, возобновив тем самым двусторонние студенческие обмены, прерванные в прошлом году на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове и усиления напряженности в отношениях между странами. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В поездке приняли участие шесть японцев из Университета Рицумэйкан, Токийского университета и еще четырех вузов страны. Они встретились с восемью студентами Пхеньянского университета, которые изучают японский язык. В ходе состоявшегося обмена группа японцев провела несколько дней в Пхеньяне, осматривая достопримечательности города.

Студенты поделились друг с другом рассказами об университетской жизни, а также затронули политические темы, в частности, проблему похищенных в 70-е годы прошлого года разведкой КНДР граждан Японии. Учащиеся Пхеньянского университета в основном отмечали, что сама по себе проблема давняя и фактически решена, и поэтому двум странам не стоит оглядываться на прошлое. Японцы же настаивали, что это не так, и некоторые их соотечественники до сих пор ожидают возвращения родных.

Программа обменов между студентами Японии и КНДР впервые была организована в 2012 году общественной организацией из Токио. Однако в прошлом году ее приостановили на фоне многочисленных ракетных и ядерных испытаний со стороны Пхеньяна. Поводом для возобновления поездок послужило улучшение ситуации на Корейском полуострове после саммита лидеров КНДР и США.

Тема похищений японцев разведывательными службами КНДР является одной из самых болезненных в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

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