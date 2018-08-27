Сирия и Иран заключили оборонный союз

Иран и Сирия решили совместно обороняться от врагов и сотрудничать в военной сфере. Договоренности были подписаны после встречи министра обороны Ирана Амира Хатами с сирийским президентом Башаром Асадом и главой оборонного ведомства Али Абдуллой Айюбом. Об этом сообщает агентство Tasnim, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сирия постепенно выходит из кризиса, в стране начинается процесс восстановления", - заявил Хатами. Он добавил, что соглашение с Дамаском станет фундаментом для дальнейшего сотрудничества.

Айюб в свою очередь поблагодарил Тегеран за вклад в борьбу с терроризмом на территории Сирии. Он также отметил, что страны никому не позволят вредить их дружественным отношениям.

В июле духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран уйдет из Сирии и Ирака только в том случае, если правительства стран сами об этом попросят.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нереалистичным уход Ирана из Сирии, как того требуют США. Он отметил, что решить проблемы на Ближнем Востоке без участия ключевых стран региона невозможно.

Иран вместе с Россией и Турцией является страной-гарантом сирийского мирного урегулирования. В Вашингтоне возврат освобожденных от боевиков террористической группировки "Исламское государство" ("ИГ") регионов Сирии под контроль Дамаска или Тегерана считают недопустимым.

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