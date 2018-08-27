ОАЭ первыми в мире запускают услугу онлайн-ипотеки

Объединенные Арабские Эмираты первыми в мире запускают услугу онлайн-ипотеки.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на местные СМИ, муниципалитет Абу-Даби в сотрудничестве с "Abu Dhabi Islamic Bank" выпустил первый в мире цифровой сертификат по ипотечным кредитам, передает Day.Az.

Таким образом, ОАЭ стала первой страной, предлагающей цифровые услуги в сфере недвижимости.

Как заявил председатель технологического комитета Департамента городского планирования и муниципалитетов Саиф Бадр Аль Кубайси, этот гигантский шаг по запуску первого в мире сертификата цифровой ипотеки сделан благодаря большой поддержке этой инициативы со стороны наследного принца Абу-Даби и заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Шейха Мухаммеда бин Заеда Аль Нахайяна.

Руководитель отдела земельных участков и недвижимости в муниципалитете Эйса Омэйр Аль-Мансури пояснила, что для сохранения конфиденциальности информации, муниципалитет эмирата обеспечил систему онлайн-ипотеки безопасными, прозрачными и конфиденциальными защитными мерами. Также муниципалитету удалось привлечь шесть ведущих банков в качестве партнеров для работы над системой цифровой ипотеки.

Система онлайн-ипотеки может использоваться в сторонних приложениях, как например, в сервисах жилищного кредитования, коммерческого финансирования, ипотечного погашения и др.

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