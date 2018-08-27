В Кении бегемот убил спасшегося от крокодила рыбака

В Кении бегемот убил рыбака, которому ранее удалось спастись от крокодила, сообщает издание The Standard? передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Хамиси Омари рыбачил на озере Виктория, когда его лодку атаковала самка гиппопотама. Из-за удара 23-летний мужчина выпал за борт. Находившийся в лодке друг не смог помочь ему, и животное растерзало Омари.

Друг погибшего рассказал, что у самки, по всей видимости, недавно были роды, что объясняет ее агрессивное поведение.

"Омари находился в задней части лодки. Все произошло настолько быстро, что я не смог помочь ему", - сказал он.

Ранее Омари провел три месяца в больнице после нападения крокодила, которое, как отмечает издание, произошло в том же месте около года назад.