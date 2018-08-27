Запланированные переговоры с участием талибов в Москве отложены

Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай заявил, что многосторонние переговоры с участием представителей террористической группировки "Талибан" было решено отложить. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу афганского президента, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Многосторонние переговоры по Афганистану с участием талибовбыли запланированы на 4 сентября. Россия пригласила на них 12 стран. Позднее США, власти Афганистана и представители талибов заявляли, что не приедут на переговоры.

В пресс-службе президента Афганистана рассказали, что Россия согласилась "отложить" многосторонние переговоры с участием представителей "Талибана", чтобы Кабул смог принять в них участие.