В России готовят ответ на новые санкции США

Экономический и военный блоки правительства готовят ответ РФ на новые санкции США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Неужели вы думаете, что мы не справимся с еще одной или еще пятью волнами санкций. Да, к этому нужно готовиться, мы готовимся. К этому готовится экономический блок, военный блок", - заявил Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Объявленные ранее санкции США против России, причиной введения которых стали обвинения в применении химического оружия, вступили в силу в понедельник по вашингтонскому времени.