Трамп заявил о достижении договоренности по торговле с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил о достижении договоренности с Мексикой по торговле, которая придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и пойдет на пользу обеим странам. Объявление прозвучало в Овальном кабинете Белого дома в присутствии журналистов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Глава государства добавил, что страны откажутся от наименования NAFTA.

"Раньше оно называлось NAFTA, а мы назовем это Американо-мексиканским торговым соглашением. Мы избавимся от названия NAFTA, с ним связаны плохие ассоциации, поскольку США понесли большой урон из-за NAFTA. А сейчас мы заключаем прекрасную сделку для обеих стран", - сказал президент.

Как пояснил представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, договор с Мексикой может быть заключен до конца ноября текущего года.

Трамп также заявил о том, что готов начать диалог с Канадой о перспективе заключения соглашения по торговле, аналогичного тому, которое Соединенные Штаты заключают в настоящее время с Мексикой взамен NAFTA. Это произойдет в том случае, если Оттава будет готова к честным переговорам, отметил президент США.

"С Канадой очень скоро начнутся переговоры, я буду звонить премьер-министру [Джастину Трюдо] и начинать консультации. Если [Канада] захочет честно вести переговоры, то мы будем в них участвовать", - сказал президент. "Самое простое, что мы можем сделать, так это ввести таможенные пошлины на поступающие к нам [канадские] автомашины", - отметил Трамп.

Трамп не исключил также вероятности того, что соглашение Вашингтона с Оттавой по торговле может стать частью новых договоренностей с Мехико. "Однако мы дадим им возможность заключить отдельную сделку. Мы можем пойти на отдельное соглашение, а можем присовокупить его к этому договору [которое администрация намерена в ближайшее время заключить с Мексикой] - к Американо-мексиканскому торговому соглашению", - сказал он.

16 августа Трамп заявил, что Вашингтон не пойдет на перезаключение торгового соглашения с Мехико и Оттавой, если на этих переговорах не произойдет прорыв, отвечающий интересам США.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году, вступило в силу в 1994-м. По требованию Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях.