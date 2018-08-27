Франция заявила об уничтожении одного из главарей "ИГ" в Мали

Французское военное ведомство заявило, что в ходе военной операции в Мали им удалось уничтожить одного из главарей филиала "Исламского государства" в Западной Африке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление минобороны Франции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По имеющимся данным, речь идет о Мохамеде Аг Альмунере, который, по заявлению французского минобороны, был одним из главарей "Исламского государства" в Сахаре. Также стало известно об уничтожении еще одного представителя организации, имя которого в ведомстве не уточнили.

Отмечается, что в ходе военной операции также погибли двое мирных жителей - женщина и подросток. Еще двое граждан и один член террористической группировки были ранены.