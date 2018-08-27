В Испании около 50 беженцев высадились на туристическом пляже
27 августа 2018 23:33 196
В Испании к побережью Коста-де-ла-Лус на глазах у десятков туристов причалила резиновая лодка с десятками мигрантов. Об этом сообщает портал Infobae, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Издание отмечает, что испанская гражданская гвардия задержала около 25 мигрантов, из них 19 детей. Задержанных отправили в штаб-квартиру Красного Креста. В данный момент правоохранительные органы продолжают искать беженцев, которым удалось скрыться.
По данным портала, нелегальные мигранты приплыли в Испанию из Марокко.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
27 августа 23:55 185
Недалеко от статуи Свободы воспламенились баллоны с газом
27 августа 23:46 173
Cайт Центробанка Испании взломали хакеры
27 августа 23:42 208
Власти ОАЭ опровергли заявления хуситов об обстреле аэропорта Дубая
27 августа 23:15 227
Франция заявила об уничтожении одного из главарей "ИГ" в Мали
27 августа 23:01 303
Эрдоган и Штайнмайер подчеркнули решимость развивать двусторонние отношения
27 августа 22:51 380
В Чехии нашли новые "голодные камни"
27 августа 23:55
Недалеко от статуи Свободы воспламенились баллоны с газом
27 августа 23:46
Cайт Центробанка Испании взломали хакеры
27 августа 23:42
Власти ОАЭ опровергли заявления хуситов об обстреле аэропорта Дубая
27 августа 23:33
В Испании около 50 беженцев высадились на туристическом пляже
27 августа 23:15
Франция заявила об уничтожении одного из главарей "ИГ" в Мали
27 августа 22:51
В Чехии нашли новые "голодные камни"
27 августа 22:36
Bakıda məktəbli yarmarkaları fəaliyyətə başladı - VİDEO
27 августа 22:23
В Азербайджане дали новую жизнь легендарным Ширванским коврам
27 августа 22:18
В работе Instagram произошел сбой
27 августа 22:13
В России осудили девушку с ВИЧ, укусившую полицейского
27 августа 22:06
Туриста на Гавайях оштрафовали на $1500 за прикосновение к тюленю
27 августа 22:00
Как армянский лоббист Вайлер в Германии опозорился
27 августа 21:58
В России готовят ответ на новые санкции США
27 августа 21:51
Иран пытается через Международный суд ООН отменить санкции США
27 августа 21:46
В Бразилии автобус упал с обрыва: есть погибшие, десятки раненых
27 августа 21:43
Назначен новый посол Грузии в Азербайджане
27 августа 21:40
Apple iPhone лишился статуса желанного товара
27 августа 21:31
В Китае успешно испытали крупнейший в мире самолет-амфибию
-
27 Авг. 14:23 6 533
-
27 Авг. 13:03 6 520
-
27 Авг. 11:27 5 354
-
27 Авг. 15:12 4 601
-
27 Авг. 07:36 3 590