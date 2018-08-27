В Испании около 50 беженцев высадились на туристическом пляже

27 августа 2018 23:33

В Испании к побережью Коста-де-ла-Лус на глазах у десятков туристов причалила резиновая лодка с десятками мигрантов. Об этом сообщает портал Infobae, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание отмечает, что испанская гражданская гвардия задержала около 25 мигрантов, из них 19 детей. Задержанных отправили в штаб-квартиру Красного Креста. В данный момент правоохранительные органы продолжают искать беженцев, которым удалось скрыться.

По данным портала, нелегальные мигранты приплыли в Испанию из Марокко.

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