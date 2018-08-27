Власти ОАЭ опровергли заявления хуситов об обстреле аэропорта Дубая
Главное управление гражданской авиации ОАЭ опровергло заявления йеменских мятежников-хуситов (сторонники движения "Ансар Аллах") об атаке на международный аэропорт Дубая. Соответствующую запись ведомство разместило в понедельник в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Воздушное сообщение в ОАЭ [осуществляется] в нормальном режиме, без каких-либо перебоев. Утверждения подконтрольных хуситам СМИ относительно международного аэропорта Дубая не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник подконтрольный хуситам телеканал Al Masirahсообщил, что боевой беспилотный летательный аппарат типа "Самад-3" нанес удар по аэропорту Дубая.
В июле хуситы заявили об обстреле аналогичным дроном международного аэропорта Абу-Даби и НПЗ саудовской компании Saudi Aramco в пригороде Эр-Рияда. В Саудовской Аравии и ОАЭ утверждения мятежников опровергали.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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