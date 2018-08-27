Недалеко от статуи Свободы воспламенились баллоны с газом

Власти Нью-Йорка эвакуировали в понедельник около 3,4 тыс. человек в связи с воспламенением трех баллонов с пропаном на острове Либерти, где находится статуя Свободы. Об этом сообщили представители службы пожарной охраны города на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ABC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Возгорание, предположительно, возникло из-за ошибки строителей, один из них получил ожог. К настоящему времени огонь потушен. Остров Либерти и статуя Свободы вновь открыты для посещения туристами.

В службе пожарной охраны подчеркнули, что ситуация была "чрезвычайно опасной", в частности, по той причине, что при взрыве баллоны могло разорвать на множество металлических осколков. В связи с произошедшим начато расследование.

В последний раз массовую эвакуацию на острове проводили в начале июля. Причиной стало то, что участница акции протеста против иммиграционной политики администрации президента США Дональда Трампа забралась на подножие статуи Свободы и просидела там почти четыре часа. Всех посетителей острова в целях предосторожности тогда экстренно вывезли.

Статуя Свободы установлена в 1885 году на острове Либерти (до 1956 года - остров Бедлоу), находящемся в 3 км к юго-западу от Манхэттена. Памятник высотой 93 м (от земли до вершины факела) является подарком народу США от народа Франции.