Cайт Центробанка Испании взломали хакеры
27 августа 2018 23:46 172
Сайт Банка Испании подвергся хакерской атаке, в результате чего в понедельник он оказался недоступен для пользователей. Об этом сообщила газета ABC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, проблемы с доступом к веб-странице наблюдаются еще с воскресенья, техническая служба продолжает работать, чтобы устранить последствия взлома. Источники рассказали изданию, что цель кибернападения, по-видимому, состояла именно в том, чтобы вывести сайт Центробанка из строя.
Отмечается, что хакерская атака не нанесла серьезного ущерба сайту и его базам данных, также нет риска утечки какой-либо информации.
Виновники взлома пока не установлены, однако, по некоторым данным, они могут относиться к хакерской группе Anonymous.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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