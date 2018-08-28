Эрдоган и Мэй обсудили двустороннее сотрудничество
28 августа 2018 07:05 213
В понедельник состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Стороны обсудили экономические и торговые отношения Турции и Великобритании, а также взаимные инвестиции.
Эрдоган и Мэй подчеркнули важное значение развития двусторонних экономических и торговых отношений.
Собеседники также пришли к договоренности по вопросу встречи министра казначейства и финансов Турции Берата Албайрака и его британского коллеги, которая состоится в ближайшее время.
Кроме того, президент Турции и премьер Великобритании обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в Идлибе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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