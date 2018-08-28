Тренер «Манчестер Юнайтед» потерпел самое крупное домашнее поражение в карьере

28 августа 2018 07:06

"Манчестер Юнайтед" потерпел разгромное поражение в третьем туре Английской премьер-лиги (АПЛ) от лондонского "Тоттенхэма" со счетом 0:3, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации "Би-би-си", это поражение стало самым крупным домашним проигрышем в карьере главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

Также впервые в своей карьере специалист проиграл в начале сезона два матча из трех в национальном чемпионате. Во втором туре "Манчестер Юнайтед" уступил "Брайтону" со счетом 2:3.

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