В Германии несколько человек попали в больницу из-за столкновения радикалов

28 августа 2018 07:11

В немецком городе Хемниц в результате столкновения радикалов были госпитализированы несколько человек, сообщает Die Welt, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что беспорядки начались во время демонстрации из-за убийства 35-летнего гражданина Германии. По этому делу задержали сирийца и гражданина Ирака.

Молодые люди в капюшонах начали закидывать полицию и оппонентов петардами. В ответ полицейским пришлось применить водомет.

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