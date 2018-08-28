В Германии несколько человек попали в больницу из-за столкновения радикалов

В немецком городе Хемниц в результате столкновения радикалов были госпитализированы несколько человек, сообщает Die Welt, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что беспорядки начались во время демонстрации из-за убийства 35-летнего гражданина Германии. По этому делу задержали сирийца и гражданина Ирака.

Молодые люди в капюшонах начали закидывать полицию и оппонентов петардами. В ответ полицейским пришлось применить водомет.