В Германии несколько человек попали в больницу из-за столкновения радикалов
28 августа 2018 07:11 192
В немецком городе Хемниц в результате столкновения радикалов были госпитализированы несколько человек, сообщает Die Welt, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уточняется, что беспорядки начались во время демонстрации из-за убийства 35-летнего гражданина Германии. По этому делу задержали сирийца и гражданина Ирака.
Молодые люди в капюшонах начали закидывать полицию и оппонентов петардами. В ответ полицейским пришлось применить водомет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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