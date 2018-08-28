В США из-за взрыва возле статуи Свободы эвакуировали более 3 тыс. человек - ФОТО

В США произошел взрыв на острове Либерти, из-за чего с острова было эвакуировано не менее 3,4 тысяч человек, передает американский телеканал ABC со ссылкой на Национальную парковую службу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По имеющимся данным, неподалеку от статуи взорвались три баллона с пропаном. Предварительно сообщается, что взрыв произошел из-за ошибки, совершенной строителями, один из них получил ожог.

Отмечается, что людей, которые оказались неподалеку от места взрыва, на лодках эвакуировали на соседние острова.

Как стало известно, на данный момент пожар уже потушен и статуя Свободы снова открыта для посещения.