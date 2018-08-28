Глава минобороны Турции обсудил с главой Пентагона ситуацию в Сирии

Министр обороны Турции Хулуси Акар и глава Пентагона Джеймс Мэттис провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по ряду тем, сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, стороны обсудили отношения между Турцией и США, ситуацию в Сирии и борьбу против терроризма.