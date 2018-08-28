Аравийская коалиция атаковала международный аэропорт и военную базу в Йемене

Боевая авиация коалиции под командованием Саудовской Аравии нанесла серию ударов по международному аэропорту Саны. Об этом сообщил во вторник подконтрольный мятежникам-хуситам (сторонникам движения "Ансар Аллах") телеканал Al Masirah, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ВВС атаковали в понедельник вечером более 10 целей, в том числе расположенную рядом с воздушной гаванью авиабазу. О масштабах разрушений и возможных жертвах не сообщается.

Телеканал Sky News Arabia передает, что альянс нанес 11 ударов по позициям хуситов. По поступающей информации, авиация коалиции по-прежнему осуществляет интенсивные полеты над Саной.

Как отмечает Al Masirah, столица Йемена подверглась бомбардировкам вслед за атакой движением "Ансар Аллах" международного аэропорта Дубая. Ранее этот же телеканал передавал, что удар по воздушной гавани нанес боевой беспилотный летательный аппарат типа "Самад-3". Позднее главное управление гражданской авиации ОАЭ опровергло это заявление, указав, что авиасообщение осуществляется в нормальном режиме и без перебоев.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежникам. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.