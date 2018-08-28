В Японии почти шесть тысяч человек попали в больницы из-за жары
28 августа 2018 07:48 111
За неделю с 20 по 26 августа в Японии от теплового удара скончались два человека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Главное пожарное управление Японии, в ведении которого находится служба скорой помощи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Еще 5890 человек были направлены в больницы.
С конца июня почти на всей территории Японии установилась жаркая погода. Этим летом были зафиксированы тепловые рекорды во многих регионах страны. Самой высокой стала температура 41,1 градуса, которая была зафиксирована в городе Кумагая в префектуре Сайтама в конце июля.
По прогнозам синоптиков, жаркая погода продержится до начала-середины сентября.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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