В Японии почти шесть тысяч человек попали в больницы из-за жары

За неделю с 20 по 26 августа в Японии от теплового удара скончались два человека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Главное пожарное управление Японии, в ведении которого находится служба скорой помощи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Еще 5890 человек были направлены в больницы.

С конца июня почти на всей территории Японии установилась жаркая погода. Этим летом были зафиксированы тепловые рекорды во многих регионах страны. Самой высокой стала температура 41,1 градуса, которая была зафиксирована в городе Кумагая в префектуре Сайтама в конце июля.

По прогнозам синоптиков, жаркая погода продержится до начала-середины сентября.