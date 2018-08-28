Легендарный бразильский форвард покупает испанский клуб

Легендарный нападающий Роналдо завершает покупку испанского клуба "Реал Вальядолид", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Cadena SER, сумма сделки составит €30 млн. Бразильский футболист станет главным акционером и президентом "Вальядолида".

Как информирует источник, сделка будет завершена в течение двух или трех недель. Таким образом клуб сможет погасить свой долг в €25 млн.

По итогам сезона-2017/18 "Вальядолид" пробился в испанскую Примеру. В первом туре чемпионата команда сыграла вничью с "Жироной" (0:0) в гостях, а во втором туре уступила на своем поле "Барселоне" (0:1).