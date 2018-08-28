Легендарный бразильский форвард покупает испанский клуб
28 августа 2018 08:10 438
Легендарный нападающий Роналдо завершает покупку испанского клуба "Реал Вальядолид", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации Cadena SER, сумма сделки составит €30 млн. Бразильский футболист станет главным акционером и президентом "Вальядолида".
Как информирует источник, сделка будет завершена в течение двух или трех недель. Таким образом клуб сможет погасить свой долг в €25 млн.
По итогам сезона-2017/18 "Вальядолид" пробился в испанскую Примеру. В первом туре чемпионата команда сыграла вничью с "Жироной" (0:0) в гостях, а во втором туре уступила на своем поле "Барселоне" (0:1).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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