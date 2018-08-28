Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени Маккейна
28 августа 2018 08:41 221
Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени американского сенатора Джона Маккейна, передает РИА "Новости" заявление пресс-секретаря организации Йоханнеса Шмида, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Конференция приняла решение учредить ежегодную премию имени Джона Маккейна в память о нашем близком друге и давнем компаньоне", - говорится в заявлении.
По словам представителя конференции, претендентами на получение премии станут авторы диссертационных работ разных научных уровней на темы, "особенно близкие сердцу Джона Маккейна". В частности, речь идет вопросах трансатлантических отношений, парламентского контроля над вооруженными силами и моральной ответственности западных стран.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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