Пентагон опроверг заявления России о стягивании США сил на Ближний Восток

В Пентагоне опровергают заявления российских коллег о том, что США стягивают силы к Сирии для нанесения ракетного удара, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Российские сообщения о наращивании военной мощи США в восточной части Средиземноморья являются не более чем пропагандой. Это неправда. Однако это не означает, что мы не готовы действовать, если президент отдаст такой приказ. Как вы знаете, мы не говорим о будущих военных действиях или о том, какой может быть или не быть наша реакция в ответ на удар Асада с применением химического оружия", - сказал представитель американского ведомства.

Он добавил, что США по-прежнему обеспокоены сообщениями из открытых источников о возможном военном наступлении сирийского режима на гражданское население и гражданские объекты в Идлибе.

Ранее в Минобороны России заявили, что радиус действия ракет "Томагавк", которыми оснащен прибывший в Средиземное море эсминец Военно-морских сил США "Росс", дает возможность совершить удар по всей территории Сирии.