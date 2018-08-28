Алек Болдуин сыграет отца Бэтмена в новом фильме про Джокера
28 августа 2018 09:00 196
Актер Алек Болдуин исполнит роль отца супергероя Бэтмена в новом фильме режиссера Тодда Филлипса о Джокере - злодее из вселенной комиксов издательства DC Comics. Об этом в понедельник сообщил журнал Variety, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, актер уже подписал контракт с кинокомпанией Warner Brothers, которая занимается производством картины. Начало съемок запланировано на сентябрь этого года.
Джокера, как указывает журнал, исполнит американский актер Хоакин Феникс, известный широкой публике ролью римского императора Коммода в фильме Ридли Скотта "Гладиатор" (2000).
Режиссер Филлипс снял, кроме прочего, комедию "Мальчишник в Вегасе" (2009).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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