В Пакистане обнаружили самого пучеглазого мальчика - ВИДЕО

Пакистанец Ахмед Хан (Ahmed Khan) прославился умением сильно выпучивать глаза и собирается побить рекорд Гиннесса. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Юноша из города Лахор признался, что обнаружил свой талант при просмотре мультфильма "Том и Джерри". В одном из эпизодов глаза Тома выскочили из орбит после удара по спине. 16-летний Хан попробовал повторить трюк: он надавил на веки, и его глазные яблоки выскочили. "Сначала я подумал, что поранил глаз, но потом понял, что не нанес ему никакого вреда", - объяснил он, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Видео, на которых Хан выпучивает глаза, широко разошлись в социальных сетях. Его несколько раз приглашали на телепередачи, где назвали самым пучеглазым мальчиком страны. По словам Хана, его узнают на улицах и часто просят о совместном селфи. Но есть и те, кого пугает его способность. Хан признался, что его обходят стороной ученики начальной школы и одноклассницы.

Юный пакистанец не собирается обращаться к офтальмологу: "Бог дал мне эту способность, так что я уверен, что он позаботится о моих глазах". В его планах - побить рекорд Гиннесса по выпучиванию глаз, который сейчас принадлежит американке Ким Гудман (Kim Goodman). Она способна выпучивать глаза из орбит на 12 миллиметров.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

