Мировые цены на нефть прекратили рост

Мировые цены на нефть во вторник утром практически не изменяются после роста накануне на новостях о том, что страны ОПЕК+ в июле сократили перевыполнение условий сделки по сокращению добычи по сравнению с прошлым месяцем. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 8.22 по бакинскому времени стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,03%, до 76,48 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,04%, до 68,84 доллара за баррель.

Рынок нефти стабилизируется во вторник после того, как инвесторы в понедельник отыгрывали сообщения в СМИ о том, что страны ОПЕК+ в июле сократили степень выполнения условий венского соглашения до 109%. Месяцем ранее, в июне, уровень выполнения составлял 121%.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от ее перевыполнения. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией - на 200 тысяч.

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