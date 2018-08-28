Армянин попался в Польше на торговле людьми

Армянин из польского города Быдгощ может предстать перед судом за трафикинг. Об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza со ссылкой на полицейскую комендатуру Быдгощского воеводства, передает Day.Az.

Вместе с ним в вербовке людей подозревают двух женщин из города Иновроцлав, недалеко от Быдгоща. Все трое уже задержаны, в ближайшее время их допросят.

Мошенников поймали с поличным у городского Дворца спорта, где были припаркованы два автобуса. Они должны были отвезти 70 человек на сбор винограда в Западной Европе.

Первые показания дала одна из работниц, которая выехала туда со взрослым сыном. В полиции она заявила, что работников содержали в тяжелых условиях, грубо обращались и принуждали к непосильному труду. За работу им платили в лучшем случае малую толику обещанного, в худшем - не платили вовсе.

Вербовали работников через интернет. Счет жертвам мошенничества, предположительно, идет на сотни. Семьдесят человек, не успевших уехать, станут новыми свидетелями по этому делу.

Пока что трем фигурантам готовятся предъявить обвинение в мошенничестве. Но следователи не исключают, что все это перерастет в дело о торговле людьми.