Евросоюз расширил санкции в отношении боевиков "ИГ"

Еврокомиссия расширила санкционный список в отношении террористических организаций "Исламское государство" ("ИГ") и "Аль-Каида", включив в него дополнительно фамилии трех боевиков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В санкционный список включен, в частности, гражданин Индонезии Мохаммед Юсип Карим, с 2015 года находящийся в Сирии, которого в ЕК назвали "крупным главарем "ИГ", занимавшимся вербовкой и подготовкой для "ИГ". Санкции также распространены на гражданина Малайзии Мохамада Рафи бен Удина, обвиняемого в причастности к руководству "ИГ", а также в вербовке и обучению боевиков, в том числе в интернете.

Третьим в списке указан Мухаммед Реза Лахаман Кирам (Абдул Рахман), гражданин Филиппин, с 2015 года находящийся в Сирии, который также причастен к деятельности террористической группировки "ИГ", подготовке и вербовке боевиков.

В постановлении ЕК указано, что оно принято в исполнение соответствующего решения, одобренного 23 августа советом по санкциям СБ ООН.

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