Грабитель нагрянул в магазин с гранатой и пистолетом, но ушел ни с чем - ВИДЕО

УМВД по Забайкальскому краю обратилось к местным жителям с просьбой помочь найти мужчину, который с предметами, похожими на пистолет и гранату, пытался ограбить магазин в Чите. Подозреваемый прятал лицо за белой маской, но у него были особые приметы: на запястье левой руки у него есть татуировка в виде патрона, а при ходьбе злоумышленник сильно косолапит, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Отметим, что несмотря на грозный внешний вид и, казалось бы, солидное вооружение, грабителя почему-то никто не испугался. По данным местного портала "Чита.ру", кассир не стала отдавать преступнику деньги, а просто перемещалась от него в разные углы торгового зала, пытаясь тянуть время до приезда группы оперативного реагирования.

Не испугался преступника и покупатель, который находился в момент неумелой попытки ограбления в торговом зале. Он аккуратно отодвинул злоумышленника в сторону, чтобы выложить на прилавок свои покупки.

Увидев, что его никто не боится, грабитель покинул магазин ни с чем.

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