Вот как саудовский полицейский умилил соцсети - ВИДЕО

28 августа 2018 13:45

За время хаджа в социальных сетях было опубликовано множество видеороликов, на которых паломники запечатлели различные жизненные ситуации, тронувшие сердца и умилившие даже самых черствых.

Один из таких роликов, появившихся на Twitter, показал человечность саудовских сотрудников правоохранительных органов, передает Day.Az со ссылкой на islamnews.ru.

В кадре саудовский полицейский несет на руках престарелого паломника через толпу в Мекке, при этом дедушка смущается и извиняется за то, что обременяет сотрудника сил безопасности своей немощностью, но полицейский уверенно отклоняет извинения и говорит паломнику, что ему вовсе не в тягость помочь ему.

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Саудовский полицейский умилил соцсети человечностью

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