Мост в Генуе восстановит судостроительная группа Fincantieri

Компания Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием большинства платных автодорог страны, в том числе автострады А10, должна выделить деньги на восстановление обрушившегося в Генуе автомобильного моста, однако заниматься его восстановлением будет другая компания. Об этом сообщил во вторник министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В полдень 14 августа в Генуе обрушился один из основных пилонов и большой пролет так называемого "моста Моранди" на автостраде А10. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. Жертвами этой трагедии стали 43 человека. По информации городских властей, в больницах находятся девять раненых, причем восемь из них в тяжелом состоянии. Более 600 человек лишились крова, поскольку были вынуждены покинуть дома, расположенные вблизи виадука.

"То, что Autostrade per l'Italia должна восстановить мост, - это решено, но в смысле возмещения ущерба. Учитывая огромный моральный и гражданский ущерб, естественно, что эта компания должна выделить деньги, но также естественно, что она не может заниматься восстановлением. Это продиктовано уважением к семьям и гражданам", - заявил глава Минтранса в прямом эфире радиостанции Radio Anch'io.

"Autostrade даст деньги, но восстановлением моста займемся мы", - подчеркнул Тонинелли. По его словам, весьма вероятно, что восстанавливать "мост Моранди" будет крупнейшая национальная судостроительная группа Fincantieri.

Уже на следующий день после трагедии в Генуе министр экономического развития Италии, вице-премьер Луиджи Ди Майо возложил всю полноту ответственности за происшедшее на Autostrade per l'Italia. 17 августа Тонинелли сообщил, что Минтранс начал официальную процедуру расторжения концессионного соглашения с этой компанией. В понедельник, выступая в парламенте со специальным сообщением о трагедии в Генуе, Тонинелли заявил, что правительство Италии намерено полностью пересмотреть всю систему концессионных соглашений, заключенных государством в прошлом.

"Работа по аннулированию концессии продолжается, этим занимается премьер-министр Джузеппе Конте, который является прекрасным юристом. Есть все предпосылки для аннулирования, а потом мы займемся национализацией", - заявил Ди Майо в интервью, которое во вторник опубликовала газета Il Fatto quotidiano. По словам вице-премьера, речь идет о создании принципиально новой структуры, которая будет заниматься обслуживанием национальных автодорог. "Надо только выбрать между государственной моделью и иной моделью с участием региональных субъектов", - указал он.

Расследование причин обрушения автомобильного моста, построенного в 1967 году по проекту инженера Риккардо Моранди, продолжается. Следственное дело по факту непредумышленного убийства людей в результате разрушения этого инфраструктурного объекта ведет прокуратура Генуи. Параллельно изучением данного вопроса занимается инспекционная комиссия Минтранса.

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