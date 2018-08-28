Евросоюз готов ответить, если США введут новые пошлины на товары из ЕС

Евросоюз готов оперативно ответить в случае, если США введут дополнительные пошлины на товары Евросоюза, сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Даниель Розарио на брифинге, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

США и ЕС в июле договорились воздерживаться от введения новых пошлин на время проведения торговых переговоров, сообщал глава ЕК Жан-Клод Юнкер.

"Если США применят какие-либо дополнительные тарифы на европейские товары, ЕС готов быстро ответить", - сказал Розарио. Он напомнил, что ЕС и США сейчас работают в направлении "более тесного экономического партнерства" в рамках июльских договорённостей Еврокомиссии и США.

Ранее, в июле, ЕС и США решили создать исполнительную рабочую группу из "ближайших советников" двух руководителей - главы ЕК Юнкера и президента США Дональда Трампа - для продвижения торговых договоренностей, достигнутых в рамках их июльской встречи. Эта группа начала работать в августе.

Договоренности касаются импорта СПГ в ЕС из США, тарифов на неавтомобильную промышленную продукцию, торговли услугами, фармацевтической, химической и медицинской продукцией, соевыми бобами, а также реформы ВТО. Помимо этого, планировалось, что рабочая группа определит краткосрочные меры для содействия торговле и оценит существующие тарифы между ЕС и США.

В июле источник в ЕС, знакомый с вопросом, отмечал, что Евросоюз, несмотря на договоренности по торговле с США, достигнутые на встрече Юнкера с Трампом, будет сохранять свои контрмеры, пока действуют новые пошлины США на импорт стальной и алюминиевой продукции из ЕС.

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