"Комариный апокалипсис" в России - ВИДЕО

28 августа 2018 15:32

Жители Таганрога опубликовали видео тысяч комаров-хирономидов, появившихся на городской набережной, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Продолжительность жизни этих насекомых составляет от двух до пяти дней. Для человека они безвредны, однако в городских пабликах нашествие назвали "комариным апокалипсисом".

В конце весны на полчища комаров жаловались жители города Павловска Воронежской области. Люди были вынуждены заклеивать вентиляционные окна и охотиться на насекомых с пылесосом. Властям пришлось провести несколько дезинфекционных обработок.

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Rusiyanın cənubuna həşərat sürüsü hücum etdi

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