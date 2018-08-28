В Турции перевернулся бронетранспортер, есть погибшие

В турецкой провинции Шырнак перевернулся военный бронетранспортер. Об этом пишут во вторник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что в результате инцидента погибли двое и получили ранения семь турецких военнослужащих.

Согласно данным СМИ все пострадавшие были доставлены в военный госпиталь.

Также сообщается, что состояние пяти из раненных военнослужащих оценивается как крайне тяжёлое. О других деталях инцидента не сообщается.