В Турции перевернулся бронетранспортер, есть погибшие
28 августа 2018 16:43 310
В турецкой провинции Шырнак перевернулся военный бронетранспортер. Об этом пишут во вторник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сообщается, что в результате инцидента погибли двое и получили ранения семь турецких военнослужащих.
Согласно данным СМИ все пострадавшие были доставлены в военный госпиталь.
Также сообщается, что состояние пяти из раненных военнослужащих оценивается как крайне тяжёлое. О других деталях инцидента не сообщается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!