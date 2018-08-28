На Дальнем Востоке обнаружены четыре новых особи почти вымершей популяции леопарда

Фотоловушки в заказнике "Полтавский" сделали снимки сразу нескольких леопардов: трех взрослых животных и одного котенка, передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru.

Это необычайно важное событие для почти вымершей популяции, ведь ранее считалось, что такие звери остались только в заповеднике "Земля леопарда", но снимки сделаны более чем в 10 км от границ нацпарка. Специалисты сообщили, что эти животные ранее не попадали в фотоловушки.

"Исторически ареал леопарда охватывал современную территорию заказника "Полтавский", как и весь юг Приморского края. Со временем численность пятнистого хищника из-за хозяйственного освоения лесов, развития инфраструктуры и браконьерской охоты значительно сократилась. Однако сегодня природа откликается на человеческую заботу о ней: леопардов становится больше, и они даже возвращаются на территории, на которых их не видели десятилетиями. Мы видим, что происходит явное экспансивное расселение", - отметилазаместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по науке Евгения Бисикалова.

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