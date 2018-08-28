В Париже появились беспилотные электрические автобусы - ФОТО

Пока таких автобуса всего два, но если проект будет успешным, власти французской столицы готовы дальше развивать такой транспорт. Итоги эксперимента подведут через три месяца, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Автобусы курсируют по маршруту между двумя вокзалами - Лионским вокзалом и вокзалом Аустерлиц в 13-м округе Парижа, передаёт BBC.

Автобусы вмещают до 12 человек и двигаются по выделенной линии, свободной от другого транспорта. Прибыв к месту назначения, автобус способен, не разворачиваясь, двинуться обратно как фуникулёр.

В будущем власти надеются заменить такими автобусами пригородные поезда, соединяющие небольшие города в пригороде Парижа со столицей.

Как сообщалось ранее, такой же эксперимент провели и городские власти Лас-Вегаса. Там в эксперименте участвовали машины, которые перевозили пассажиров с 11 по 20 января с 10 часов утра до шести часов вечера.

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