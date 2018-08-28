Московские хирурги пересадили палец годовалой девочке

28 августа 2018 19:09

Хирурги больницы им. Филатова провели сложную операцию годовалой девочке. Как сообщает телеграм-канал Mash, она родилась без большого пальца, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Из-за этого, как отмечается, она не могла нормально работать кистью. В этой связи медики пересадили указательный палец на место большого.

Сложность операции заключалась в следующем: нужно было сохранить все сосуды и нервы так, чтобы палец работал и не потерял чувствительность.

Сообщается, что хирургическое вмешательство прошло успешно.

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