В Пентагоне назвали условия вывода американских войск из Сирии

США начнут выводить войска из Сирии только после разгрома боевиков ИГ и оживления женевского процесса. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

"Во-первых, мы должны разрушить ИГ. Мы также должны провести тренинг для местных сил. В-третьих, женевский процесс должен начать движение в направлении решения этой войны. Если местные силы смогут поддержать безопасность, то мы можем снижать число наших вооруженных сил", - сказал он журналистам на брифинге.

В апреле президент США Дональд Трамп вновь заявил, что хотел бы вывести американских военных из Сирии.

США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ в Ираке, а также в Сирии, где они действуют без разрешения официальных властей страны.

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