Россия призвала боевиков в Идлибе сложить оружие

Москва призывает главарей боевиков в сирийском Идлибе сдаться, сохранение статус-кво неприемлемо. Об этом заявил во вторник постпред России при ООН Василий Небензя, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Призываем командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования. Такая возможность пока есть, однако сохранение статус-кво неприемлемо", - сказал Небензя на внеочередном заседании СБ ООН по ситуации в Идлибе.

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