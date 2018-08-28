В Google прокомментировали слова Трампа о предвзятости
Компания Google отрицает претензии президента США Дональда Трампа, который обвинил поисковик в том, что он показывает только негативные новости о нем, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Когда пользователи набирают запросы в поисковом окне Google, наша цель заключается в том, чтобы они в течение секунд получили наиболее релевантные ответы. Поиск не используется для того, чтобы формировать политическую повестку дня, и мы не занимаемся предвзятым изменением наших результатов в направлении той или иной политической идеологии", - говорится в заявлении компании.
"Мы постоянно работаем над улучшением поиска Google и никогда не будем ранжировать результаты поиска для манипулирования политическими настроениями", - заверяет компания.
Трамп, между тем, продолжил критику Google.
"Результаты по запросу "новости о Трампе" показывают только просмотры и сообщения фейковых новостных СМИ. Другими словами, они подделали (результаты) для меня и для других таким образом, чтобы почти все статьи и новости были плохие. Фейковое CNN играет важную роль. Республиканские, консервативные и честные СМИ отключают. Незаконно?" - написал Трамп в Twitter.
"Google и другие подавляют голоса консерваторов и прячут информацию и хорошие новости. Они контролируют то, что мы можем и не можем видеть. Это очень серьезная ситуация, и она будет решена!" - добавил Трамп.
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