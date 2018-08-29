В России найдено захоронение XVII века
Массовое захоронение времен XVII века нашли археологи во время раскопок на территории нижегородского кремля. Более 136 тел передадут антропологам для дальнейшего изучения, а затем церкви для перезахоронения. Об этом сообщил журналистам старший научный сотрудник института археологии РАН Николай Грибов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Раскопки ведутся на месте храма Симеона Столпника, построенного в 1743 году и взорванного большевиками в 1928 году. Нижегородская епархия РПЦ планирует восстановить храм после завершения раскопок.
"Мы предполагали, что встретимся с единичными захоронениями, но не думали, что обнаружим целый некрополь, в котором погребения в относительно короткое время совершались столь интенсивно. Сейчас найдено 136 погребений, по нательным крестам можно сделать вывод, что захоронения относятся к 17-му столетию. Возраст погребенных - от грудного возраста до старцев 70-80 лет", - сказал Грибов.
Далее, по словам Грибова, останки буду направлены на исследования к антропологам, которые смогут получить информацию о характерных особенностях жителей Нижнего Новгорода XVII века, их заболеваниях. После этого они будут переданы в Нижегородскую епархию РПЦ для перезахоронения.
"Помимо некрополя нам удалось обнаружить остатки фундамента, южной и северной стен и опорных столбов храма Симеона Столпника, по которым можно судить об архитектуре здания. А также следы более ранних конструкций, которые свидетельствуют об освоении данной территории в 14-м столетии", - добавил Грибов.
Раскопки на территории нижегородского кремля, по словам ученого, будут продолжаться до первого снега.
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