Ford вычислила причину популярности компактных кроссоверов

Опрос проводился в официальном сообществе Ford в одной из социальных сетей. Исследователи выяснили, что основной причиной выбора компактного кроссовера в качестве объекта покупки выступает универсальность - возможность использовать автомобиль как в городе, так и на природе. Именно это качество поставили на первое место 30% опрошенных. Еще треть заявили, что популярность эта - следствие нынешней моды.

20% участников опроса заявили, что привлекательными небольшие кроссоверы делает их цена (по всей видимости, в сравнении с более крупными вседорожниками), 14% отметили "высокую посадку, хорошую обзорность и чувство защищенности". Кроме того, среди факторов популярности упоминались относительно небольшие габариты и увеличенный клиренс.

Проведенный в мае нынешнего года агентством "Автостат" опрос "Автомобиль мечты" показал, что для 46% россиян таковым является именно кроссовер. При этом, судя по среднестатистической сумме, которую россияне готовы заплатить за "автомобиль мечты" (1 190 000 рублей), речь идет именно о компактном варианте. 55% выбравших кроссовер настаивают на том, что он должен быть снабжен системой полного привода, что компактным моделям свойственно чаще всего лишь в самых дорогих исполнениях. Подавляющее большинство (70%) высказалось в пользу бензинового двигателя, при этом для 44% достаточно силового агрегата мощностью в 100-150 л.с.

По данным Ford, в 2017 году сегмент кроссоверов вырос на 86%, при этом растет популярность и представителя самого производителя в этом сегменте.