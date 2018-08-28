Формула-Е стартует с рекордным количеством команд

Международная федерация автоспорта (FIA) на своем официальном сайте сообщила, что в сезоне-2018/19 чемпионата Формулы Е (гонки на электромобилях) выступит рекордное число команд - 11. Пятый по счету сезон Формулы Е стартует 15 декабря гонкой в Саудовской Аравии, где выступят рекордные 22 болида. Новым одиннадцатым участником чемпионата стала команда HWA, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В минувшем сезоне победителем в личном зачете стал французский пилот команды TECHEETAH Жан-Эрик Вернь, а в командном зачете первенствовала Audi Sport ABT Schaeffler. Вернь в прошлом сезоне обеспечил себе досрочную победу за одну гонку до завершения чемпионата.